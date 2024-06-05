Племянник Кадырова стал главой министерства транспорта и связи Чечни Племянника Кадырова Адама Черхигова назначили министром транспорта и связи Чечни

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Черхигов назначен на должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни, сообщил глава республики в Telegram-канале. Он назвал нового главу ведомства профессионалом, пусть и достаточно молодым.

Несмотря на молодой возраст, он [Адам] обладает большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми профессиональными навыками для качественного и эффективного выполнения стоящих перед министерством задач <...> Уверен, что Адам полностью оправдает оказанное ему доверие, — подчеркнул Кадыров.

Уточняется, что отец Адама, Рамзан Черхигов, занимал эту же должность с 2007 года. Тем временем Черхигов-младший до назначения работал на посту председателя комитета правительства республики по дошкольному образованию.

Ранее председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов официально сложил с себя полномочия во время заседания 15 мая. Кадыров высоко оценил вклад Даудова за время его работы на этом посту. Он отметил, что в течение девяти лет на посту спикера чеченского парламента Даудов внес неоценимый вклад в развитие законотворческой системы республики. Помимо своих прямых обязанностей, он выполнял важные и ключевые для региона задачи, в том числе руководство региональным штабом проведения спецоперации, заявил Кадыров.