Племянник депутата публично обругал русских, христиан и СВО 78.ru: напавший на полицейских в Петербурге противник СО оказался племянником депутата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге водитель Hyundai вышел из машины на светофоре и обругал христиан, русских и СВО, сообщает «78.ru». По данным издания, им оказался племянник депутата ЗакСа Ленобласти Саяда Алиева.

Инцидент произошел 28 марта в Приморском районе. Племянник депутата вспылил из-за того, что не сразу смог обогнать другого участники дорожного движения. В итоге молодой человек подошел к водителю и высказал ему все, что думает про «русских христиан, которые живут за счет кавказцев».

Издание сообщает, что после он уехал, но его нашла полиция. При задержании он оказал сопротивление, применив навыки греко-римской борьбы, и скрылся. Дебошира объявили в розыск и возбудили уголовное дело о применении насилия к представителям власти.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что глава Тамани Краснодарского края Максим Хорошилов обзывал пользователей социальной сети «ВКонтакте» со своей фейковой страницы. Канал пишет, что чиновник завел аккаунт под именем Иоанн Лучевников и привязал к ней свой реальный номер. Хорошилов никак не комментирует эту информацию.