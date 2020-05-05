Платное тестирование на коронавирус стартует в городах-миллионниках

Платное бесконтактное тестирование на коронавирус будет производиться на дому в городах-миллионниках. Проект стартует с 6 мая, его реализует частная лаборатория.
Изначально тестирование будет производиться в Екатеринбурге и Краснодаре, затем компания намерена подключить все остальные города с населением свыше одного миллиона человек,
Стоимость услуги составит 1900 рублей. Курьер будет привозить клиенту набор для самостоятельного взятия мазка из горла. Затем биоматериал отвозится в лабораторию. Результат будет готов в течение двух суток.
Желающие могут сдать анализ и по записи в филиалах лаборатории, и в этом случае тестирование обойдётся им уже в 1200 рублей. Сами исследования будут выполняться в лабораториях Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее NEWS.ru сообщал, что с начала пандемии коронавируса российские медики провели более 4,1 млн тестов на инфекцию.
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