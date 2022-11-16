Пластические хирурги Новосибирска остались без ягодичных имплантов

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В Новосибирске сложилась «печальная» ситуация с ягодичными имплантами: из-за санкций их перестали поставлять, и неизвестно, когда они теперь появятся, рассказал пластический хирург Андрей Лехнер. Как отметил специалист, в клинике, где он работает, в настоящее время осталась только одна пара имплантов, к тому же уже выкупленная клиентом, пишет «МК в Новосибирске».

С ягодичными имплантами ситуация совсем печальная: их не привозят, и нет никакой достоверной информации, что они вообще появятся, — сказал он.

По словам Лехнера, в России пластическая хирургия возвращается к 90-м годам, когда она была недоступной для многих потенциальных клиентов. Как пояснил хирург, материалы для имплантирования производят в Бразилии, Германии и США, в России их аналогов часто нет. Такая ситуация складывается не только с имплантами, но и с шовными материалами, медицинскими препаратами и расходниками для техники хирургического и анестезиологического назначения.

Он добавил, что сейчас многие клиники пока не повышают цены на свои услуги только благодаря запасам расходных материалов. Однако все изменится, как только им придется производить закупки уже по новой стоимости.

Пластический хирург Дмитрий Давыдов ранее рассказал, что современные мужчины, как и женщины, хотят выглядеть красиво и не стесняются обращаться к пластическим хирургам. О том, какая именно нужна пластика, зависит от возрастной группы мужчины, его потребностей и возможностей. Как правило, у мужчин популярна пластика век, носа, пластика грудных желез и липосакция, пояснил эксперт.