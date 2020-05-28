Плановую госпитализацию во всех больницах Москвы возобновят со 1 июня

https://static.news.ru/photo/cf807148-a0fa-11ea-9109-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оказание плановой помощи для жителей Москвы будет возобновлено с 1 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Со следующей недели в больницах города Москвы возобновляется плановая помощь, — цитирует его ТАСС.

Мэр добавил, что возвращение к прежним объемам будет проходить постепенно. Кроме того, власти Москвы разрешили поликлиникам и с этой недели наращивать объемы оказания плановой помощи.

Как ранее писал NEWS.ru, временный порядок госпитализации вводился для координации работы медучреждений с учётом ограничительных мер, предусматривающих в том числе рекомендации по самоизоляции всех граждан. Плановая госпитализация проводилась исключительно по направлению лечащего врача той медицинской организации, к которой прикреплён пациент.