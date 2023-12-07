Плановая эвакуация началась в Новой Каховке «Mash на Донбассе»: Новую Каховку планово эвакуируют из-за перебоев со светом

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В Новой Каховке Херсонской области началась плановая эвакуация, сообщает «Mash на Донбассе» со ссылкой на региональную администрацию. Причиной стали перебои со светом и отоплением.

Отмечается, что ранее плановая эвакуация из Новой Каховки проводилась каждую неделю, но летом желающих перебраться в другие города сильно поубавилось. С приходом морозов такие люди вновь появились. Их переселят в более комфортные условия — например, пустующие пансионаты российских курортов.

Ранее в МЧС сообщили, что более 120 тысяч жителей ЛНР в настоящее время остаются без водоснабжения из-за аварии на Славяносербской насосной станции. На момент ЧП 4 декабря доступа к воде лишились 232 800 человек.

До этого глава Нижнекамска Рамиль Муллин заявил, что часть жилых домов в Нижнекамске осталась без водоснабжения из-за аварии на станции очистки. Мэр отметил, что специалисты работали круглосуточно, чтобы восстановить обычный режим подачи воды.

Тем временем в Новочеркасске произошла крупная авария на водопроводе диаметром 1000 миллиметров, обеспечивающем водоснабжение Промышленного района в Ростовской области. Чтобы обеспечить бесперебойную работу котельных, туда временно доставляли воду, также воду привозили и для горожан.