Планировавшие подрыв станций связи в Зеленогорске задержаны Планировавшие подрыв станций связи в Зеленогорске задержаны в Красноярском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два человека, которые подозреваются в планировании подрыва станций связи «Ростелекома» и «Транстелекома» в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Зеленогорск, задержаны в Красноярском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю. Россияне являлись сторонниками общественной организации «Граждане СССР» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Установлено, что два сторонника идеологии запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации «Граждане СССР», планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком» в городе Зеленогорске, — сообщает пресс-служба.

Как выяснили силовики, через третье лицо злоумышленники намеревались купить тротиловые шашки и другие средства для подрыва. Правоохранители задержали их при получении взрывчатых веществ.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на незаконное приобретение взрывчатых веществ» и «Покушение на совершение теракта».

16 августа диверсанты разрушили коммунальные трубы в Зернограде Ростовской области. Глава города Ирина Полищук рассказала, что накануне вечером специалисты зафиксировали изменение параметров водопровода, а наутро обнаружили повреждения. Глава Зернограда уточнила, что обратилась с заявлением в полицию и Следственный комитет.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что злоумышленники устроили диверсию на железнодорожных путях вблизи челябинского аэропорта Баландино. Они подожгли релейные шкафы. На движение поездов произошедшее никак не повлияло.