Планировавшему диверсию на Урале мужчине добавили две статьи к обвинению Меньшикова обвинили в сотрудничестве с иностранцами при диверсии и призывах к терроризму

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Владлену Меньшикову, подозреваемому в намерении подорвать железную дорогу в Свердловской области, дополнительно инкриминировали статью о сотрудничестве с иностранцами для реализации диверсии и публичных призывах к терроризму, сообщили ТАСС в Свердловском областном суде. До этого Меньшикову предъявлялась лишь статья о диверсии.

Меньшикову на данный момент вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ «Покушение на диверсию», ст. 275.1 «Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в деятельности, заведомо направленной против безопасности России» и ст. 205.2 «Публичные призывы к террористической деятельности», — говорится в сообщении суда.

О задержании жителя Урала стало известно 30 сентября из сообщений УФСБ области. Мужчина уже установил на рельсы взрывное устройство, которое могло бы пустить поезд под откос. Устройство успели обнаружить сотрудники РЖД. Известно, что вербовку мужчины проводили сотрудники ВСУ.

4 марта сообщалось, что жителю деревни Арбонье под Санкт-Петербургом пригрозили взорвать дом, если он не устроит диверсию на железной дороге. До этого под калиткой его дома оказался пакет с неизвестным содержимым. Мужчина обратился в полицию, после чего его участок оцепили. От местного жителя требовали устроить взрыв на рельсах железной дороги из города Гатчины в поселок Усть-Луга.

Ранее стало известно, что одним из диверсантов, участвовавших в нападении на села в Брянской области, оказался петербургский актер Кирилл Канахин, известный под псевдонимом Кирилл Родонский. Он играл в таких российских сериалах как «Глухарь-3», «Грач» и «Раскрутка».