План «Ковер» вводили в аэропорту Калуги Аэропорт Калуги временно закрывали из-за БПЛА над Калужской областью

Фото: МО РФ

В международном аэропорту Калуги вечером 20 апреля вводили план «Ковер», сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Уточняется, что такое решение принято из-за появления беспилотника в небе над регионом.

План «Ковер» введен в международном аэропорту Калуга. <...> в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью. В результате введения плана рейс из Санкт-Петербурга приземлился в аэропорту Внуково. Вследствие этого будет задержан вылет из международного аэропорта Калуга в Минеральные Воды, — сказано в сообщении.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил, что в Жуковском районе был обнаружен БПЛА. По его словам, средства ПВО сбили беспилотники, они упали в стороне от населенных пунктов. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате ЧП нет. Позже план «Ковер» в калужском аэропорту сняли.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что силы ПВО пресекли атаку беспилотников в регионе. По его словам, после падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса.

Еще одно возгорание после падения БПЛА случилось в Курске возле Центрального рынка. Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал местных жителей не приближаться к обломкам уничтоженных беспилотников.