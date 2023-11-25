Пламя высотой в два этажа поглотило припаркованное в Петербурге авто В Петербурге автомобиль сгорел в пламени высотой в два этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Припаркованный автомобиль вспыхнул в Калининском районе Санкт-Петербурга, высота столба пламени достигала второго этажа, сообщает «Фонтанка». Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 16:24. Прибывшие к месту происшествия пожарные предотвратили распространение огня.

Силами двух единиц техники и девяти пожарных в 16:35 пожар ликвидировали. Никто не пострадал, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Боровой улице в центре Санкт-Петербурга сгорел легковой автомобиль. Пожар был ликвидирован за 15 минут. К тушению привлекли 10 человек личного состава и две единицы специальной техники.

До этого в Бабаюртовском районе Дагестана загорелся рейсовый автобус, внутри которого находилось 30 взрослых и восемь детей. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. По данным регионального управления МЧС России, пожарные оперативно потушили возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет.

В конце августа на Варшавском шоссе в московском районе Чертаново загорелся полицейский автомобиль. Машина воспламенилась прямо во время движения. Полицейским удалось спастись — они выпрыгнули из горящего автомобиля прямо на ходу.