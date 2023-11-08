Пламя охватило здание Озерной горнорудной компании в Бурятии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пожар произошел в Озерной горнорудной компании в Еравнинском районе Бурятии, сообщила пресс-служба предприятия. Там уточнили, что огонь охватил один из неэксплуатируемых производственных объектов, поэтому никто из сотрудников не пострадал.

На место оперативно прибыли спасательные службы. С возгоранием боролись пожарно-спасательные подразделения в составе 16 человек и восемь единиц техники. РИА Новости опубликовало видеозапись с места событий: на кадрах видны густые клубы черного дыма.

Усилиями огнеборцев пожар, охвативший площадь в 500 квадратных метров, удалось локализовать, сообщил глава республики Алексей Цыденов. По его словам, еще восемь машин спешат на место происшествия.

На Озерном на месте пожара работают восемь единиц техники, 16 человек. В пути еще восемь машин. Здание 100 на 150 метров, горит 500 квадратных метров. Распространение огня остановлено, пять стволов на тушении и одно звено газодымозащитной службы, — отметил глава республики.

Ранее в Улан-Удэ произошел еще один крупный пожар. Огонь охватил торговый центр, расположенном на улице Сахьяновой в столице Бурятии. В результате инцидента никто не пострадал. Порядка 126 человек и 32 единицы спецтехники прибыли на место происшествия, усилиями огнеборцев удалось одолеть стихию.