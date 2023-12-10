Пламя охватило многоэтажку в Сыктывкаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Сыктывкаре загорелся многоквартирный дом, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Возгорание произошло на пятом этаже, сейчас жильцов эвакуируют, отметила пресс-служба МЧС Коми. Данных о пострадавших нет.

На месте уже работают пожарные расчеты. Силы экстренных служб брошены на локализацию возгорания и спасение людей из огня. Некоторые жильцы в панике пытаются выбраться из квартир самостоятельно, сотрудники МЧС призывают их не совершать необдуманных поступков и дождаться помощи специалистов.

Накануне в Санкт-Петербурге загорелось здание консерватории имени Римского-Корсакова. Пламя выбивалось из окон второго, третьего и четвертого этажей. Информации о пострадавших не поступало. Здание расположено на Театральной площади, напротив Мариинского театра. С 2012 года оно находилось на реконструкции, сдача была намечена на 2024 год.

До этого пожар произошел в двухкомнатной квартире на Туристской улице на северо-западе Санкт-Петербурга, сотрудникам МЧС на борьбу с огнем потребовалось около двух часов. Всего на месте ЧП работали 23 человека личного состава, было задействовано пять спецмашин.