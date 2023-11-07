Плакат с погибшим в зоне СВО бойцом заставили убрать со стройки в Пензе Строители в Пензе накрыли кучу песка плакатом с погибшим в зоне СВО бойцом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Пензы заставили хозяина стройки убрать баннер с портретом погибшего на СВО уроженца Дагестана А. Рамазанова, которым рабочие накрыли кучу песка, пишет «Подъем». По его информации, горожане заметили плакат на стройплощадке у Арбековского путепровода.

Увидели на стройке, нашли собственника, попросили убрать. И он проникся ситуацией и принес извинения. Мы считаем, что такие действия недопустимы, — сообщили в мэрии Пензы.

Опубликовано фото с места. На нем видно песок, накрытый баннером с портретом солдата.

В администрации Дербентского района Дагестана в июле 2022 года сообщили о гибели в зоне специальной операции на Украине уроженца села Хазар, старшины разведывательной роты Абакара Рамазанова. Глава Дербентского района Мавсум Рагимов выразил семье и близким бойца соболезнования, сообщив о его гибели при исполнении воинского долга.

Как пишет Penzainform.ru, предполагаемый собственник участка извинился за рабочих, объяснив, что он попросил их накрыть песок укрывным материалом. По его словам, строители купили баннеры, один из которых оказался с участником СВО.

В феврале в селе Никольском Свердловской области в школе разгорелся скандал из-за портрета выпускника, погибшего в ходе СВО, писал E1.RU. По словам родных бойца, его фото не стали вешать на памятную доску, а просто убрали в ящик. Директор школы при этом объяснила, что портрет солдата положили «в самое надежное место» на время ремонта.