Плачущую трехлетнюю девочку нашли одну на улице ночью в Благовещенске В Благовещенске инспекторы ДПС нашли трехлетнюю девочку на улице ночью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Благовещенске сотрудники ДПС нашли на улице ночью плачущую трехлетнюю девочку, сообщает в Telegram пресс-служба управления МВД по Амурской области. Полицейские забрали ребенка в отдел, дали ей теплые вещи и накормили. Позднее сотрудникам удалось найти и мать девочки, ее привлекут к административной ответственности.

Сегодня около 00:30 инспекторы ДПС МУ МВД России «Благовещенское» на улице Пионерской областного центра услышали детский плач. Обследовав район, полицейские обнаружили девочку трех лет. Ребенок рассказала, что ее зовут Соня, назвать фамилию и показать, где проживает, не смогла. Госавтоинспекторы доставили несовершеннолетнюю в отдел полиции, предоставили теплые вещи и накормили ужином, — говорится в сообщении МВД.

Мать девочки в беседе с полицейскими призналась, что сама собиралась организовать поиски. Выяснилось, что ребенок сам открыл входную дверь и вышел из дома на улицу, а вернуться не смог. Родительницу планируют оштрафовать по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка (ст. 5.35 КоАП РФ). В МВД подчеркнули, что оснований для изъятия девочки из семьи нет.

Ранее сообщалось, что в Москве прохожие обнаружили годовалого мальчика вблизи одного из жилых домов на Сельскохозяйственной улице. Ребенка без видимых телесных повреждений передали на осмотр медицинским работникам.