Питомник с хаски ушел под воду в Оренбуржье SHOT: в Оренбургской области спасли 40 хаски из затопленного питомника

Фото: МЧС России/ТАСС

Питомник «Оренбургские хаски», в котором находятся больше 40 собак, затопило в Оренбургской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, питомцы начали паниковать и выть, им не могли доставить корм и воду. Позднее всех собак вывезли из затопленной зоны на лодках.

Канал уточнил, что после затопления владелец питомника выпустил собак из вольеров, животные начали бегать на островке. Он был готов остаться с собаками, если помощь не придет. Хозяин собирался забраться вместе с хаски на крышу питомника.

Позднее волонтерам все же удалось найти лодки, чтобы вывезти собак из затопленной зоны. Они накормили голодных хаски. В настоящее время питомцы находятся в безопасности.

Ранее в Сети появились кадры последствий разлива реки Урал в Оренбургской области, снятые с высоты птичьего полета. На них видно, что вода затопила обширные территории.

До этого в Московской области под водой оказался парк львов и тигров «Земля прайда». По словам представителей учреждения, там вышла из берегов река. Позднее вода начала отступать от парка, на его территории остались лишь озера и большие лужи. Были опубликованы кадры с тиграми, гуляющими по вольеру.