Питерского бизнесмена вновь задержали после освобождения в зале суда Суд продлил срок задержания бизнесмена Сабадаша в связи с новым обвинением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Санкт-Петербурге продлил срок задержания бизнесмена Александра Сабадаша, который 15 декабря был освобожден из зала суда после оглашения приговора по делам о мошенничестве и легализации преступных доходов, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Новое задержание последовало в связи с тремя новыми эпизодами обвинения в мошенничестве.

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Александру Сабадашу, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 эпизода). <...> 15.12.2023 в 11:30 Сабадаш фактически задержан. В этот же день ему предъявлено обвинение. Сабадаш вину не признает, — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщил, что предпринимателя и экс-сенатора Александра Сабадаша, а также двух бывших топ-менеджеров банка «Таврический» приговорили к 7,5 года заключения в колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей по делу о хищении из означенного банка более 952 млн рублей. При этом сроки давности по 15 из 16 эпизодов истекли, подсудимых освободили от тюремного заключения в связи с отбытием срока на стадии следствия.

В 2017 году Сабадаш и топ-менtджеры уже были осуждены и отбыли наказание в колонии общего режима за хищение 189 млн рублей из средств «Таврического». Вопреки установленным процедурам выдачи кредитов члены правления банка перевели деньги на счет подконтрольного Сабадашу ликеро-водочного завода «Ливиз», а затем направили эти средства за рубеж — на счета других лиц, также подконтрольных Сабадашу.

В 2003–2006 годах Сабадаш был членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа.

Ранее был заключен под стражу бывший глава самарского правительства Виктор Кудряшов. Его обвиняют по статье о превышении должностных полномочий при строительстве метро. По версии следствия Кудряшов сфабриковал увеличение стоимости станции в интересах одной из компаний. В СИЗО экс-чиновник пробудет до 12 января 2024 года.