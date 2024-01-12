Питбуль укусил четырехлетнего мальчика за щеку в лифте В Краснодаре питбуль укусил четырехлетнего мальчика за щеку в лифте

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В Краснодаре питбуль укусил четырехлетнего мальчика за щеку в лифте многоэтажного дома, сообщает Пятый канал. Отец с сыном находились в кабине, когда в нее зашел мужчина с собакой. На видео с камеры наблюдения видно, как в лифте у питбуля слетел намордник. Пес резко бросился в сторону ребенка и успел его укусить.

Как уточняет издание, после произошедшего мальчика отвезли в больницу. Отец пострадавшего ребенка рассказал, что владелец собаки был готов возместить ущерб, но в последний момент согласился оплатить только стоимость лекарств.

Жильцы дома отмечают, что на питбуля и его хозяина жаловались и раньше. После нападения собаки на ребенка местные жители планируют написать на хозяина заявление в полицию.

Стая бездомных собак ранее напала на ребенка во дворе дома в Омске. Мальчика спас случайный прохожий. Увидев, что школьника повалили на землю, он тут же побежал на помощь, из-за чего собаки испугались и сбежали. Ребенок отделался укусом ноги.

До этого в Иркутской области шестилетний мальчик подвергся нападению ротвейлера, гулявшего без хозяина. Ребенок получил множественные укусы. Мальчика спасли проходившие мимо подросток и мужчина.