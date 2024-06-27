Питавшаяся просрочкой семья умерла в Башкирии В Башкирии в источавшей зловоние квартире нашли три трупа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В городе Октябрьский республики Башкирия погибла семья из троих человек, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Местные рассказали журналистам, что члены семейства регулярно если просроченные товары.

Жители дома на улице Новоселов почувствовали трупный запах в подъезде и вызвали на место полицию. Силовики и спасатели вскрыли дверь и обнаружили жильцов мертвыми. Управление Следственного комитета начало проверку по факту обнаружения трупов в квартире.

Ранее сообщалось, что в Москве тело пенсионера почти 10 лет пролежало в квартире. Москвич умер еще в 2014 году, но никто из родственников не вспоминал о нем все это время. Мужчина жил в своей квартире на Ярославской улице, но в гости к нему никто не приходил. При этом у него есть сын, внуки и другие родственники, однако последние годы они не интересовались его жизнью. Сын периодически звонил отцу, однако тот с 2014 года перестал выходить на связь. Он думал, что пенсионер обиделся на него и не хочет общаться.