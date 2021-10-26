Писатель намерен превратить питерские бани в творческое пространство

Недавно выкупивший бани на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге писатель и артист Семён Альтов признался «Невским Новостям», что намерен реализовать проект 25-летней давности и превратить бани в творческое пространство.

Учитывая, сколько мне лет, я надеюсь, что все-таки я успею увидеть это пространство, когда оно будет из бани превращено в нечто иное, украшающее наш город. Надеюсь успеть увидеть, — рассказал Альтов.

Он отметил, что занимается проектом вместе с сыном, при этом сын берёт на себя финансовую и управленческую часть, в то время как Семён руководит творческим процессом. По его словам, он собирается обустроить внутри бани концертную площадку и съёмочный павильон. При этом планировку здания менять не будут, чтобы сохранить целостность памятника культуры изнутри. Альтов также признался, что вынашивает эту идею уже 25 лет.

Это давняя история. Когда-то, лет 25 тому назад, мы задумали с пивоваренной компанией «Балтика». Уже у нас был готов проект на Васильевском острове, на месте бывшего кинотеатра «Балтика». Собирались сделать что-то такое. Все было готово, но грянул дефолт, и руководитель «Балтики» мне с горечью сказал: «Все, на этом все заканчивается». И закончилось, — вспомнил Альтов.

Ранее японец Юки Токунага восхитился русскими банями. По его словам, это особое место для отдыха.