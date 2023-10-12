Пиранья откусила палец годовалому ребенку в Омской области

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Годовалый ребенок в Омской области пострадал от укуса хищной рыбы пираньи, сообщает РИА Новости. Как отмечается, рыба жила дома в аквариуме и откусила палец на руке мальчика, после того как он сунул туда руку. Ребенка госпитализировали, врачи сообщили о случившемся правоохранителям. С родителями пострадавшего ведется работа.

По данным агентства, семья ветеринарных врачей из омского поселка Кормиловка приобрела пиранью десять лет назад на рынке в Омске. С тех пор она живет с ними в одной квартире и никогда до этого, как утверждается, проблем с ней не было.

Ранее школьник в Москве получил увечья, после того как мать отключила ему интернет в воспитательных целях. Родительница пыталась отвлечь 16-летнего подростка от компьютерных игр и вернуть его к учебе. Для этого по дороге на работу отключила доступ в Сеть. Десятиклассник сразу все понял и позвонил матери. Разозлившись во время спора, он ударил по двери, стекло разбилось и порезало его осколками.

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