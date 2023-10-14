Пингвины впервые станут обитателями зоопарка в Крыму В зоопарке Бахчисарая разместят семь пингвинов

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр впервые появятся пингвины, рассказал РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко. По его словам, в комплексе разместят семь морских птиц, для которых уже подготовили специальный вольер с бассейном.

Мы ждем приезда семи пингвинов. Это первые пингвины, которые появятся в крымском зоопарке, — сказал он.

Кроме того, как отметил Жиленко, в зоопарке разместятся байкальские нерпы, а также «очень активные и подвижные выдры».

Ранее в Сети появилось видео с детенышем панды из Московского зоопарка, который уже вырос до трех килограммов. Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что за полтора месяца малышка окрепла и подросла, с каждым днем панда чувствует себя увереннее на открытом воздухе.

Панда Диндин из Московского зоопарка родила девочку в конце августа. Это стало первым подобным случаем в истории России. Отцом малышки-пандочки стал Жуи, которого подарило зоопарку китайское правительство. Панда открыла глазки 6 октября, на 42-й день после рождения. Детеныш Диндин и Жуи уже реагирует на свет. По словам Акуловой, сидеть панда научится ближе к концу октября, когда ей исполнится два месяца.