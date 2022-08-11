Пилоты пропавших вертолетов в Красноярском крае вышли на связь

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

robinson R44

Пилоты пропавших частных вертолетов Robinson вышли на связь, передает Telegram-канал «112». По предварительным данным, никто не пострадал. Причиной исчезновения вертолетов с радаров могла стать плохая связь. Отмечается также, что пилоты могли отключить транспондеры, отвечающие за «видимость» судна для диспетчеров.

Пилоты пропавших вертолетов в Красноярском крае вышли на связь. Предварительно, никто не пострадал. Причиной исчезновения с радаров стала плохая связь, — говорится в сообщении.

11 августа два частных вертолета Robinson R44 пропали с радаров в Таймырском районе Красноярского края. На их поиски был отправлен вертолет Ми-8. Оба вертолета пропали в районе плато Путроана — труднодоступного горного массива на севере региона. По предварительным данным, в вертолетах находились туристы.

В середине июля сообщалось о пропаже вертолета Robinson на Камчатке. На борту находились три человека. Некоторое время спустя разбившийся вертолет был найден в районе вулканического массива Большой Семячик. Все его пассажиры погибли.