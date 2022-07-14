Пилоты приняли воздушные шары за парашютиста и не смогли сесть в Пулково

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолет из Новосибирска не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, так как пилоты сообщили диспетчерам о парашютисте на посадочной полосе. Однако, как сообщает «Сиб.фм», посадить судно экипажу помешала связка воздушных шаров.

Во время захода на посадку экипаж воздушного судна сообщил диспетчеру о парашютисте, который пересекал воздушную полосу. После осмотра в бинокль оказалось, что за парашютиста была принята связка летящих воздушных шаров, — пишет издание.

Пилотам удалось посадить самолет со второго раза, из-за лишнего круга посадка произошла с небольшой задержкой.

Ранее самолёт с парашютистами на борту L-410 совершил аварийную посадку в Подмосковье. По имеющимся данным, причиной посадки стала неисправность двигателя. На борту в этот момент находились 19 человек. Уточняется, что на земле разрушений нет. Сам самолёт получил незначительные повреждения.