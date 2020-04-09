Пилотную систему тестирования на COVID-19 запустили в Пермском крае

https://static.news.ru/photo/27afcf94-7a72-11ea-ac68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Пермский край стал одним из четырех регионов России, где решили опробовать новую систему выявления коронавируса. Процедура тестирования занимает не более 70 минут.

Медики региона сконцентрировали на проверке тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, или попал в другую группу риска. К 9 апреля в Прикамье выявили 41 пациента с коронавирусом.

Безусловно, это может привести к росту статистики по выявляемым случаям инфекции. Но это позволит нам получить реальную картину распространения болезни и предпринять все необходимые меры для его пресечения, - цитирует РИА Новости врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Как писал NEWS.ru, в России выявили более 10,1 тысячи инфицированных штаммом SARS-CoV-2. Большинство заболевших — жители Москвы и Московской области. С начала мировой пандемии в РФ умерли 76 заражённых пациентов.