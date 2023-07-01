Пилот воздушного шара заявил о штатной посадке в Махачкале

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Telegram-канал Mash Gor опубликовал видео посадки воздушного шара недалеко от Махачкалы, в районе горы Тарки-Тау. Пилот воздушного шара рассказал каналу, что посадка прошла штатно и никакого падения не было.

По словам пилота, шар не упал, а информацию о произошедшем «раздули люди».

Пишут, что шар упал. Это неправда, раздули. <...> Сейчас штатная посадка была. Все вокруг собрались, решили, что шар упал. Никто не пострадал. Мы сели. Мы посадку произвели. Мы же не можем вечно быть в небе. Просто посадили в этом месте, — уверяет он.

Ранее 1 июля появилась информация о падении воздушного шара в Махачкале после столкновения со склоном горы. При этом непосредственно кадров падения аэростата не было, он совершил посадку около строящихся частных домов.

В пресс-службе МВД Дагестана уточнили, что в корзине шара находились сам пилот и три его пассажира, все живы. Паника местных жителей не имеет оснований, заверили в полиции.

Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР сообщила, что махачкалинский следственный отдел на транспорте проверяет информацию о жесткой посадке воздушного шара.

Ранее сообщалось, что в Махачкале потерпел крушение воздушный шар, на борту которого находились люди, пострадали четыре человека. Старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова сообщила, что шар ударился о скалу на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале, после чего рухнул. По ее словам, прокуратура по факту произошедшего организовала проверку.