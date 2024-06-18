Утром 17 июня в Мурманской области гидроплан упал в озеро Имандра. NEWS.ru рассказывает, что известно о ЧП на сегодняшний день.
Несанкционированный вылет
В Мурманской области в районе населенного пункта Тик-Губа на озере Имандра потерпел крушение одномоторный гидроплан. Управлял утонувшим «Орион-11» житель Апатитов, сообщали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Выяснилось, что о вылете воздушного судна не было уведомлено ни одно ведомство.
«Гидроплан производил несанкционированный вылет с нарушениями правил полета и подготовки к ним», — рассказали в МЧС.
Авиатехник без удостоверения пилота
Находившийся за штурвалом мужчина погиб. Известно, что ему было 46 лет и он не имел удостоверения пилота.
Согласно данным прокуратуры, погибший приобрел гидроплан в августе прошлого года в Архангельске. В 2023 году он также работал на различных предприятиях на должности авиатехника.
По факту крушения расследуется уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Погибшего мужчину достали из воды. Для его поисков задействовали 19 специалистов и восемь единиц техники.
Разлив нефтепродуктов
Работы по подъему гидроплана и ликвидации разлива нефтепродуктов на месте крушения воздушного судна находятся под контролем Мурманской транспортной прокуратуры. Уточняется, что гидроплан находится на глубине четырех-пяти метров.
Кроме того, исследуются пробы воды, отобранные специалистами Росприроднадзора, чтобы установить последствия от аварии на воде.
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