Пилот упавшего на Ставрополье вертолета найден живым

Фото: Wikimedia

Пилот упавшего в Ставропольском крае вертолета Ми-2 найден живым, сообщили в пресс-службе Предгорного муниципального округа края, передает ТАСС. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает. Ранее сообщалось, что после крушение вертолета, спасатели не могли найти летчика.

Один пилот обнаружен, с ним все хорошо​, — говорится в сообщении.

24 августа вертолет Ми-2 потерпел крушение в районе хутора Шести в Предгорном районе Ставропольского края. После удара о землю машина загорелась, от нее загорелась сухая трава на участке фермерского хозяйства. Пилота вертолета не смогли сразу найти. Пожар на месте крушения, достигший площади в два гектара, уже локализовали.

Ранее стало известно, что 15 августа легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на проезжую часть в Серпуховском районе в деревне Новинки. У самолета отказал двигатель. Пострадавших не было. Очевидцы рассказали, что недалеко от места падения находится частный аэродром и подобный инцидент уже второй за лето.