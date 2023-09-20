Пилот рухнувшего в Пензенской области самолета погиб

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Пилот разбившегося в Пензенской области самолета погиб, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что ЧП произошло вблизи деревни Князь Умет.

Проводится проверка в связи с падением 20 сентября 2023 года вблизи деревни Князь Умет Пензенской области легкомоторного самолета марки Бекас. Пилот разбившегося самолета погиб, — говорится в сообщении.

О падении летательного транспортного средства 20 сентября сообщил Telegram-канал «112». По его данным, авиапроисшествие случилось по причине касания самолетом линии электропередачи.

20 сентября истребитель Су-34 потерпел аварию около поселка Колодезный в Воронежской области. По данным Минобороны России, экипаж в составе двух человек катапультировался, угрозы здоровью летчиков нет.

16 сентября самолет группы высшего пилотажа Frecce Tricolori итальянских ВВС разбился во время тренировочного полета неподалеку от Турина. Борт рухнул на проезжающий автомобиль, в котором находились четыре человека. Погибла пятилетняя девочка, ее родители и девятилетний брат получили серьезные травмы, их госпитализировали с сильными ожогами.