«Пикапера» из Екатеринбурга проверят на вменяемость Студенту из Екатеринбурга назначили психиатрическую экспертизу за нападения

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В Екатеринбурге назначили психолого-психиатрическую экспертизу Дмитрию Гребенкину, который обвиняется в нанесении побоев девушкам, отказавшимся с ним знакомиться, сообщает «КП-Екатеринбург». В результате действий мужчины пострадали четыре горожанки.

Последние восемь дней подозреваемый провел в спецприемнике. В марте в полицию пожаловались четыре девушки, заявившие, что один и тот же мужчина нападал на них после отказа в знакомстве. Подозреваемый пытался улететь в Москву, его задержали в аэропорту.

По обвинению в хулиганстве 21-летнего молодого человека арестовали на восемь суток, также возбуждено уголовное дело по статье о побоях. При этом сам Гребенкин объяснил свои действия тем, что «был в состоянии аффекта». По его словам, ему стало обидно из-за грубого отказа. Мужчина также заявил, что вообще не будет больше ни с кем знакомиться.

Гребенкину грозит до двух лет лишения свободы по статье 116 УК РФ «Побои». По факту происшествий продолжается расследование, подозреваемый свою вину признал и выразил готовность возместить ущерб.

Ранее в Сочи военный пенсионер задержал двоих студентов, которые попытались поджечь его дом. Выяснилось, что один из подозреваемых решил отомстить возлюбленной и ее родителям, но перепутал адреса и разлил горючую жидкость из канистры на гаражные пристройки соседнего дома, в котором живет военный пенсионер.