Певица Дакота рассказала, какие пластические операции делала Певица Дакота: ринопластика стала лучшим в жизни решением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица и композитор Рита Дакота ответила на слухи о пластических операциях на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). 34-летняя исполнительница призналась, что ринопластика стала лучшим решением в ее жизни.

Звезда отметила, что другие части ее тела, такие как губы, грудь, волосы и зубы, естественные и не подвергались хирургическому вмешательству. Она сказала, что, если ей придется столкнуться с проблемами, такими как отвисшая грудь после второго ребенка, она обратится к хирургу. Дакота заявила, что всегда будет улучшать только то, что ей действительно не нравится в себе.

Кроме того, исполнительница призналась, что задумывается о блефаропластике. Она хочет незаметную и аккуратную операцию на веки в ближайшем будущем.

Ранее российская телеведущая, модель и блогер Виктория Боня призналась, что у ее мамы плохие последствия после операции по подтяжке лица. Какие именно, она не уточнила, но назвала их «немного страшными». По ее словам, сейчас остается только ждать.

Также Боня поделилась личным опытом пластической операции. Блогер призналась, что после вмешательства у нее были огромные отеки. Модель полгода «плакала в подушку», поскольку ее никто не узнавал, даже она сама. Боня подчеркнула, что пережила очень большой стресс, и впредь пообещала не делать пластические операции. Эффект хирурги пообещали ей на всю жизнь.