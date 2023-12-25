Петербурженки обвинили нейрохирурга в том, что он искалечил их детей Mash: нейрохирурга из Петербурга обвинили в проведении ненужной операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» пишет, что несколько жительниц Санкт-Петербурга выступили с обвинениями в адрес местного нейрохирурга Андрея Ляпина. Как пишет канал, врача обвиняют в том, что он нанес вред здоровью детей в процессе операций. По данным Mash, одна из женщин рассказала, что у ее дочери после хирургического вмешательства отказала нога, вторая родительница сообщила, что Ляпин провел ее сыну операцию, в которой маленький пациент вообще не нуждался.

По информации авторов канала, доктор имеет высокие рейтинги и множество положительных отзывов на медицинских сайтах, что и привлекло пострадавших. Как пишет канал, женщины считают, что операция по уменьшению спастичности (селективная дорсальная ризотомия) была проведена врачом некорректно, кроме того, ее пришлось оплатить, хотя позже выяснилось, что ее можно было сделать по ОМС.

По информации Telegram-канала, пациенты и их мамы так и не увидели улучшений после операций. Кроме того, как рассказала каналу мать одной из девочек, у ребенка отказала нога, у еще другого ребенка начались сильные боли, по словам родительницы, это даже вызвало эпилептические припадки.

Как отмечает канал, еще одна женщина пожаловалась на то, что ее сыну Ляпин провел операцию на мозге, в которой не было нужды. Авторы канала пишут, что сам нейрохирург продолжает оперировать, но прокомментировать претензии женщин отказывается.

Ранее суд города Братска Иркутской области удовлетворил иск семьи к местному медицинскому центру, где три года назад у них умерла новорожденная дочь, а мать потеряла способность к деторождению. Сумма компенсации составила 5 млн рублей.