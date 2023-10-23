Петрбурженка нашла у сына-восьмиклассника пулю в виске Школьник из Санкт-Петербурга почти 20 дней ходил с пулей от пневматики в виске

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Петербурженка нашла в левом виске у своего сына-подростка металлический шарик, который оказался пулей от пневматического пистолета, передает издание «Фонтанка». С инородными телом под кожей восьмиклассник проходил почти 20 дней, пока на него не обратила внимание родительница.

Мать отвезла сына в больницу, откуда его в удовлетворительном состоянии отправили домой. Согласно регламенту, медучреждение сообщило о произошедшем в правоохранительные органы. Полицейские позднее узнали от школьника, что вечером 3 октября на него напали двое подростков в возрасте 15-16 лет, одетых в костюмы бренда Stone Island. Они же выстрелили ему в грудь и в голову из пневматического пистолета.

Оба нападавших были высокими — 185-190 метров. Предположительно, они относят себя к культуре «офников» — молодых футбольных фанатов.

18 октября сообщалось о задержании двоих подростков, которые избивали в Химках и в Москве сверстников. Молодые люди били сторонников субкультуры «ЧВК Редан» и других подростков, вызывая их на конфликт, используя незначительные поводы. Все это они снимали на видео и публиковали в социальных сетях. Всего в рамках уголовного дела о преступлениях против личности и общественной безопасности значатся четыре эпизода. Сейчас следователи устанавливают всех участников преступного сообщества.