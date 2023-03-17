Петербурженка выбросила новорожденного ребенка в мусорный бак

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга выбросила новорожденного ребенка в мусорный бак, сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. Девушка родила его мертвым, самостоятельно перерезала пуповину и избавилась от тела в мусорном контейнере соседнего дома. В полицию обратилась ее мать, которая заметила следы крови на кровати.

Девушка рассказала, что в последний раз она вступала в интимную связь в июле 2022 года с мужчиной, с которым познакомилась в одном из баров. Она не запомнила его имени и контактных данных, а позже узнала, что забеременела, однако в женскую консультацию не обратилась.

Издание уточнило, что у девушки уже есть два несовершеннолетних ребенка. Ее соседка рассказала, что семья проживает в доме начиная с лета и вела тихий и спокойный образ жизни.

Слышала, что ребенка сбросили. Эти люди снимают квартиру, мы их не знаем вообще. Живут тут с лета, наверное. Ничего не могу сказать, никакого шума от них, детей не видела. Внешне нормальные люди. Мы даже удивились, когда нам это сказали, — рассказала женщина.

На данный момент правоохранители пытаются установить местонахождение тела новорожденного ребенка.

Жители Брянска ранее обнаружили в одном из мусорных контейнеров тело младенца. Как рассказала очевидица, ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет. По ее мнению, он мог погибнуть от холода.