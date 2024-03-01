Петербурженка устроила массовое ДТП и скрылась

В Санкт-Петербурге женщина врезалась в несколько автомобилей, передает «Фонтанка». По данным издания, она скрылась с места происшествия.

По информации издания, инцидент произошел на Индустриальном проспекте. По словам очевидцев, повреждены пять машин. Судя по опубликованным каналом фотографиям, автолюбительница врезалась в припаркованные машины. Информации о пострадавших нет.

Ранее четыре человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Карелии. Еще три человека пострадали, в том числе двое детей. В региональном МВД уточняли, что инцидент произошел в районе поселка Матросы, там столкнулись автомобили Volvo и Great Wall.