Петербурженка устроила «листопад» из тарелок и вещей с 20-го этажа Жительница Петербурга выкинула вещи из окна квартиры на 20-м этаже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Петербурга решила избавиться от вещей в квартире и начала выкидывать их из окна, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Женщина выбросила с 20-го этажа тарелки, картонки и другие предметы.

Инцидент произошел утром 6 ноября в одном из ЖК на проспекте Просвещения. Судя по опубликованным в Сети кадрам, женщина разговаривала по телефону, пока выкидывала вещи из квартиры. По словам местных жителей, к ней приходили сотрудники охраны, однако дверь им не открыли. Предположительно, местная жительница поругалась с сожителем и таким образом решила отомстить возлюбленному. Появились ли на месте инцидента полицейские, пока неизвестно.

Ранее 19-летняя жительница Москвы поругалась с супругом во время поездки на автомобиле. В ходе конфликта девушка решила выйти из салона грузовой машины на ходу и ударилась об асфальт. Москвичка отделалась ушибами, серьезных травм она не получила.

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