Петербурженка усадила 1,5-годовалую дочь на раскаленную плиту СК: жительница Петербурга посадила маленькую дочь на раскаленную плиту

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В Сантк-Петербурге женщина посадила свою 1,5-годовалую дочь на раскаленную индукционную плиту, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу. Ребенка с ожогами второй и третьей степени госпитализировали. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Установлено, что 18 мая 2024 года на кухне квартиры одного из домов по проспекту Ветеранов местная жительница посадила свою малолетнюю дочь на электрическую плиту, ошибочно полагая, что она остыла. После того как дочь закричала, она незамедлительно взяла ее на руки, — уточнили в СК.

По информации ведомства, мать сама отвезла дочь в больницу. В настоящий момент жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Ранее в Ачинском районе Красноярского края трехлетний ребенок утонул в водоеме. По предварительным данным, мальчик проживал в доме со своими родителями и старшей сестрой. В вечернее время ребенок, оставшись без присмотра взрослых, вышел за ограду дома, через несколько минут мать пострадавшего заметила его отсутствие и пошла искать сына, отметили в Следственном комитете.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, правоохранители осматривают место происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.