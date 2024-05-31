Петербурженка убила мужа с помощью уксуса В Петербурге мужчина выпил уксус вместо водки и умер

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге местную жительницу подозревают в убийстве супруга, тело которого было найдено в квартире рядом с пустой бутылкой уксуса, сообщает 78.ru. Предполагается, что женщина заменила бутылку с водкой на емкость с эссенцией.

Уточняется, что план мести подозреваемая вынашивала еще с предыдущей ссоры. Когда конфликт повторился, она решила действовать. Женщина знала, что водка в квартире хранится в двух местах — на кухне и в холодильнике. В итоге ее план сработал, в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.

Ранее в селе Селедково Красноярского края 46-летний мужчина зарезал 52-летнюю сожительницу из-за того, что она выпила весь алкоголь дома. При этом мужчина попытался скрыть убийство. Он переодел женщину в чистую одежду и уложил в кровать, после чего наутро сообщил соседям о ее смерти. Прибывшие на место правоохранители заподозрили, что смерть носит криминальный характер, потому что в груди женщины было ножевое ранение. Когда мужчине на допросе предъявили все улики, указывающие на его причастность к убийству, он дал признательные показания.