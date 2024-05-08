Петербурженка убеждает, что ее муж упал на нож В Петербурге задержали подозреваемую в нападении на мужа с ножом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали женщину, подозреваемую в покушении на мужа с ножом, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Она сама вызвала скорую на место происшествия на лестничном пролете многоэтажного дома на проспекте Ударников.

Инцидент произошел 7 мая. Мужчину доставили с колото-резаной раной в Александровскую больницу. Позже на его сожительницей приехала полиция. Известно, что 10 лет назад она была судима по статье за нанесение побоев, передает 78.ru. Также против нее составили протокол о нахождении в общественном месте в пьяном виде.

Ранее в городе Новотроицке задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве возлюбленной. Он расчленил труп девушки и сообщил о ее пропаже. Сейчас подозреваемый дал признательные показания. Он спрятал части тела по всему городу, поиски останков с его участием ведутся до сих пор. Руки и голову девушки нашли за зданием бассейна «Волна». Кроме того, выяснилось, что после убийства мужчина сфотографировал труп и отправил изображение подруге. Известно, что ранее мужчина уже был судим. Он отбывал срок за угрозу убийством и грабеж.