Петербурженка стала женой африканца после утери паспорта Африканец оформил брак с потерявшей паспорт петербурженкой ради гражданства

Африканец зарегистрировал брак с петербурженкой, потерявшей свой паспорт за неделю до «свадьбы», сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным канала, девушка ничего не знала ни о женихе, ни о том, что вышла замуж. По данным канала, девушка стала жертвой мошенников, использующих схему нелегального оформления гражданства.

Африканец планировал нелегально получить российское гражданство, оформив фиктивный брак с россиянкой. Договор заключили, когда новый паспорт девушки только оформлялся. Делом заинтересовалась прокуратура — надзорный орган подал соответствующий иск в Красносельский районный суд Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Совфеде подготовили законопроект, согласно которому мигранты, состоящие в браке с россиянами, должны пробыть в нем два года для получения разрешения на временное проживание (РВП) в РФ вне правительственной квоты. Автор документа сенатор Юрий Валяев объяснил, что необходимость такой инициативы обусловлена злоупотреблением предоставленными возможностями.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что мигрантам, которым не нравятся российские традиции, следует вернуться на родину. По его словам, России не нужны граждане, которые нарушают закон.