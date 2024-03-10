Петербурженка сломала пальцы сотруднице бара и прокусила руку ее подруге В Петербурге гостья бара устроила драку и угрожала оппонентам связями в МВД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Словесная перепалка между гостями заведения Kolkin Bar на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге закончилась дракой, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сотрудницу бара. По данным издания, зачинщица конфликта сломала пальцы одной из работниц, прокусила руку ее подруге и угрожала оппонентам связями с силовиками.

Инцидент произошел в ночь на 9 марта. Очевидица рассказала, что мужчина и женщина, которые пришли в бар, «зацепились словесно» с гостем бара. Конфликт продолжился на улице и закончился дракой. К оппонентам вскоре присоединились сотрудники заведения.

При этом работница бара начала снимать происходящее на камеру, в ответ на что агрессивная петербурженка набросилась на нее и выбила из рук телефон. Подруге пострадавшей также досталось: гостья бара прокусила ей руку, пинала ногами, вырвала волосы и разбила ей очки. По данным портала, первой девушке диагностировали перелом двух пальцев, второй — укус руки.

Нападавшая утверждала, что работает дознавателем в полиции, а также грозилась связями в МВД и ФСБ. Сотрудники правоохранительных органов, приехавшие на место происшествия, рассказали, что пара оказала им сопротивление при задержании. Несмотря на это, их отпустили на следующий день.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проведут проверку по факту массовой драки продавцов тюльпанов во Владивостоке. Как уточнили в приморском управлении МВД, на место происшествия прибыл участковый. При этом там отметили, что никаких обращений по поводу драки не поступало.