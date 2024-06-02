Петербурженка на квадроцикле разбилась насмерть в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Жертвой аварии стала 47-летняя женщина. Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», погибшая была жительницей Санкт-Петербурга. По предварительным данным, она села за руль в нетрезвом состоянии.

Трагедия произошла на трассе у поселка Вишневка поздним вечером 1 июня. 47-летняя женщина, сидевшая за рулем квадроцикла Stels Guepard, не справилась с управлением и съехала в кювет, врезавшись в дерево. Она погибла на месте происшествия, ее 44-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.

По данным «Mash на Мойке», погибшей оказалась жительница Санкт-Петербурга, ее тело на месте аварии обнаружил муж. Предположительно, женщина села за руль в нетрезвом состоянии. Водительские права у нее были, за последние два года она ни разу не попадалась на нарушении ПДД.

Ранее сообщалось, что пятеро подростков из Байкита Красноярского края угнали отцовскую «Волгу». Дети не справились с управлением и вылетели в кювет. В результате ДТП двое подростков погибли на месте.