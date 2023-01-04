В Петербурге женщина вывезла бывшего бойфренда со двора на капоте авто

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Жительница Петербурга проехалась с бывшим партнером на капоте машины, видео происшествия опубликовали свидетели в соцсети «ВКонтакте». Мужчина забрался на капот автомобиля и требовал у женщины выйти, чтобы забрать его вещи из квартиры. Та отказалась выполнить просьбу и выехала со двора с мужчиной на капоте.

После празднования 1 января парень решил съехать от дамы и просил бывшую отдать его вещи и ключи от его квартиры, закрытые в её квартире. Чтобы она не уехала, оставив его на улице, он залез на капот ее «Ауди» во дворе дома. За это женщина увезла экс-мужчину на капоте, — пишут администраторы группы «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел на улице Ярослава Гашека.

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