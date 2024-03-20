Петербурженка получила восемь суток ареста за надпись в бюллетене Петербурженку арестовали на восемь суток за дискредитацию ВС России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительницу Санкт-Петербурга приговорили к аресту на срок восемь суток за то, что она испортила бюллетень для голосования на выборах президента России надписью, дискредитирующей Вооруженные силы РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Также девушке назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

17.03.2024, находясь в здании УИК 2245, Чирятьева взяла бюллетень для голосования и красным маркером написала сзади «Нет войне», после чего поместила бюллетень на урну для голосования. Так Чирятьева испортила государственное имущество и дискредитировала Вооруженные силы РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 000 рублей по ст. 20.3.3; восемь суток ареста по ст. 20.1 КоАП РФ, — говорится в сообщении.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток профессора Уральского федерального университета (УрФУ) Эмилию Носову за попытку испортить бюллетени на избирательном участке в гимназии в Екатеринбурге. Женщина попыталась облить бумаги зеленкой, а при задержании оказала сопротивление полиции.

В правоохранительных органах уточнили, что профессор могла стать жертвой мошенников. По указанию неустановленных лиц, как уточняется, женщина перевела аферистам 15 млн рублей, после чего ей пообещали их вернуть, если она придет на избирательный участок и зальет зеленкой КОИБ.