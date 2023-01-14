Петербурженка перевела 579 тысяч рублей аферисту, «находящемуся в зоне СВО» «Осторожно, новости»: петербурженка перевела 579 тысяч рублей аферисту, «находящемуся в зоне СВО»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга перевела почти 600 тысяч рублей аферисту, который заявлял ей, что уехал служить в зону СВО, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным авторов, женщина отправляла ему деньги на протяжении полугода будучи уверенной, что тот ее не обманывает. Позднее она обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов взялись за его поиски.

По данным Telegram-канала, девушка познакомилась с мошенником через сервис «VK знакомства». Тот рассказал, что его отправили на фронт в рамках мобилизации, и ему нужны средства на срочные потребности. Эти просьбы повторялись из раза в раз, суммарно жертва аферы отправила 579 тысяч рублей злоумышленнику. Позднее в полиции выяснили, что сообщения ей поступали от жителя Орловской области. Его поиски продолжаются.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщали, что мошенники придумали новый сценарий обмана россиян на фоне частичной мобилизации. По данным издания, злоумышленники звонят гражданам в надежде попасть на родственников погибших или пострадавших в ходе спецоперации, чтобы предложить им направить на «безопасный счет» или инвестировать, чтобы приумножить полученную сумму.

Кроме того, как рассказал начальник департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олег Волков, на рынке известны сценарии обмана россиян под предлогом «защиты» выплат по мобилизации. Он напомнил, что в такой ситуации важно сохранять спокойствие.