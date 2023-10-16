Петербурженка напоила ребенка йодом Петербурженка перепутала лекарства и напоила ребенка йодом

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга собиралась дать своему простудившемуся ребенку сироп от кашля, однако перепутала бутылочки и напоила его йодом, сообщает «Фонтанка». Прибывшие на место сотрудники скорой помощи забрали мальчика в больницу с отравлением и ожогом пищевода.

Инцидент произошел 15 октября в районе 23:00 часов в одной из квартир на проспекте Королева в Приморском районе. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. Следственные органы начали проверку по факту случившегося.

Ранее суд в Пензе приговорил к 10 годам лишения свободы местную жительницу, которая попыталась убить 10-месячного внука. По данным следствия, она зажала шею ребенка ногами из-за того, что он не прекращал плакать. После убийства обвиняемая хотела сказать, что малыш задохнулся во сне. Спасти ребенка удалось его матери, которая вовремя забежала в комнату.

До этого в Сети распространились кадры из одной телепередачи, на которых восьмилетняя девочка показала на камеру международный жест жертв домашнего насилия, используемый для того, чтобы позвать на помощь. Сюжет был посвящен семье, в которой постоянно происходят конфликты и через суд решается вопрос об опеке над младшим ребенком.