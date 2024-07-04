Петербурженка откусила палец посетительнице фитнес-клуба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга откусила палец девушке, которая пришла в фитнес-клуб на тренировку, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Пострадавшая рассказала, что пришить фалангу уже не получится. Женщина собирается писать заявление в полицию.

По словам травмированной девушки, инцидент произошел в раздевалке спортклуба «Май тайм фитнес» на улице Оптиков. 37-летняя жительница Северной столицы сообщила, что шла к своему шкафчику и, судя по всему, чем-то помешала женщине рядом, после чего на нее обрушились внезапные удары, а затем агрессор откусила мизинец.

В фитнес-клуб приехали медики. Они оказали помощь потерпевшей и заявили, что после микробов во рту пришивать палец опасно, поэтому делать это нельзя.

Ранее в Петербурге на улице Десантников женщине по какой-то причине не понравилась девушка с коляской, и она дернула молодую мать за собранные в хвост волосы. Неадекватное поведение незнакомки попало на видео. На кадрах блондинка замечает девушку с ребенком и резко меняет траекторию движения. Она заходит вместе с ними в торговый центр, подбегает ближе и дергает женщину за волосы, а затем так же стремительно убегает.