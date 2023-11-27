Мстительная петербурженка облила кипятком спящего соседа по коммуналке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина облила кипятком соседа по коммунальной квартире в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. По данным издания, таким способом жительница Северной столицы отомстила пострадавшему.

Инцидент произошел в доме на 1-й Советской улице. Петербурженка вылила целую кастрюлю кипятка на спящего потерпевшего. Между соседями произошел конфликт, однако о его причинах пока не известно.

Пострадавшего госпитализировали с сильными ожогами лица и тела. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщает MK.RU, мужчина самостоятельно обратился в полицию вечером 26 ноября. Площадь повреждения тела составила 18%.

Ранее в Приморье житель поселка Трудовое Владивостокского городского округа напал на соседа с помощью самодельного огнемета, а также выстрелил в шею женщине из ружья для подводной охоты. Инцидент произошел после того, как выяснилось, что у нападавшего крали электроэнергию. Разъяренный мужчина начал угрожать самодельным оружием, а когда сосед попытался его отобрать, опалил его. Пострадавших и злоумышленника отправили в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.