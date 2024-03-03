Петербурженка напоила дочь чаем с уксусом и довела ее до комы В Петербурге девочка выпила приготовленный матерью чай с уксусом и впала в кому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге девочка впала в кому после того, как мать дала ей выпить чай с яблочным уксусом, сообщает РЕН ТВ. По его информации, женщина хотела облегчить состояние четырехлетней дочери, которая жаловалась на боли в животе.

Инцидент произошел 28 февраля. После жалоб ребенка на боли врач назначил лекарства, но ее мать решила прибегнуть к способам народной медицины. На какое-то время состояние девочки улучшилось, но через три дня ей стало хуже и она потеряла сознание. Ребенка экстренно доставили в больницу и поместили в реанимацию. По предварительной информации, она впала в кому из-за отравления уксусом. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое.

В феврале в Ленинградской области трехлетний ребенок впал в кому после стакана водки. Мать взяла ребенка с собой на день рождения подруги, во время застолья он перепутал посуду и выпил спиртное. Мальчику стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшие на место врачи скорой помощи экстренно доставили ребенка в больницу.

В том же месяце житель Сургута впал в кому после длительной игры на компьютере. Мужчина просидел за монитором до трех часов ночи. Ранним утром его нашел без сознания сын. Родственники госпитализированного рассказали, что после долгой игры у него появилась головная боль, которая сопровождалась рвотой и судорогами.