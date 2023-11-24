Петербурженка донесла на таксиста после разговора об СВО во время поездки «Фонтанка»: пассажирка такси донесла на водителя из-за его позиции по СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирка такси донесла на водителя после разговора на тему военной операции на Украине, сообщает «Фонтанка». По данным издания, женщина написала заявление в полицию, в котором указала, что таксист своими высказываниями дискредитировал российскую армию.

Инцидент произошел, когда таксист подвозил петербурженку на Московский вокзал. По данным «Фонтанки», пассажирка усмотрела угрозу в высказываниях водителя об СВО.

Обратившись в полицию через электронную форму, женщина заявила, что таксист называл число погибших российских военных и сочувствовал украинским солдатам. Она назвала поведение мужчины недопустимым и заявила, что он может быть потенциальным террористом.

Ранее сообщалось, что житель Подольска обратился в полицию, услышав звучавший в квартире соседей гимн Украины.

До этого стало известно, что пассажирка электрички Таганрог — Ростов-на-Дону пожаловалась в полицию на попутчика, который критиковал политику властей и действия президента РФ Владимира Путина из-за СВО на Украине. Силовики установили личность пассажира, им оказался 70-летний житель Батайска. Ему грозит административная статья о дискредитации российской армии.