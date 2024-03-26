Петербуржец застал друга за приставаниями к маленькой дочери Mash: петербуржец застал друга за приставаниями к 4-летней дочери на празднике

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга пригласил друга на день рождения жены, однако ночью он застал его за приставаниями к четырехлетней дочери, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Мужчина оперативно отреагировал на домогательства к ребенку, вывел товарища на улицу, где ударил его по лицу, а после этого обратился в полицию.

По информации канала, петербуржец встретил друга на улице и сразу же решил позвать его на праздник. Они вместе сходили в магазин, где закупались закусками и спиртным.

Глубокой ночью родители зашли в спальню к ребенку, чтобы проверить, что он спит. Там они и застали друга, который предал их доверие.

Ранее сообщалось, что иностранный гражданин, ранее судимый за хулиганство, покушение на изнасилование и домогательства, надругался над 12-летней школьницей в подъезде дома в Санкт-Петербурге. Подозреваемого задержали по горячим следам. Было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

В Первоуральске тем временем следователи возбудили уголовное дело, после того как трое восьмиклассников занялись групповым сексом с 11-летней девочкой. Школьники сняли процесс на видео, которое позже мать одного из мальчиков обнаружила в его телефоне.